Алексиевич объяснила, что фраза о войне католиков с православными была метафорой

Фраза «католики будут убивать православных или кого угодно», которую белорусская писательница, лауреат Нобелевской премии Светлана Алексиевич сказала в эфире российского телеканала «Дождь», была метафорой, и ее не стоит воспринимать буквально.

«Когда мне задали вопрос об Украине, я сказала, что Крым — это, несомненно, оккупация, а что касается Донбасса — это, конечно, война, развязанная Путиным», — заявила писательница, пишет tut.by.

«Это можно раскачать и в Беларуси, католики будут воевать с православными. Надо было мне сказать, что и православные с католиками, что в Украине даже православные с православными [воюют]», - добавила литератор.

По ее словам, этой фразой она хотела показать, что подобную войну можно развязать где угодно.

«Война — та, которую начала Россия в Донбассе, — это на совести России. Потому что такую войну можно начать и в Беларуси. Дайте туда танки, дайте туда оружие — там католики будут убивать православных или кого угодно», — сказала Алексиевич во время прямой линии на «Дожде», комментируя ситуацию на Донбассе.