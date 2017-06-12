Алексиевич объяснила, что фраза о войне католиков с православными была метафорой
Общество
12 июня 2017
АА
Фраза «католики будут убивать православных или кого угодно», которую белорусская писательница, лауреат Нобелевской премии Светлана Алексиевич сказала в эфире российского телеканала «Дождь», была метафорой, и ее не стоит воспринимать буквально.
фото: gazeta.ru
«Когда мне задали вопрос об Украине, я сказала, что Крым — это, несомненно, оккупация, а что касается Донбасса — это, конечно, война, развязанная Путиным», — заявила писательница, пишет tut.by.
«Это можно раскачать и в Беларуси, католики будут воевать с православными. Надо было мне сказать, что и православные с католиками, что в Украине даже православные с православными [воюют]», - добавила литератор.
По ее словам, этой фразой она хотела показать, что подобную войну можно развязать где угодно.
«Война — та, которую начала Россия в Донбассе, — это на совести России. Потому что такую войну можно начать и в Беларуси. Дайте туда танки, дайте туда оружие — там католики будут убивать православных или кого угодно», — сказала Алексиевич во время прямой линии на «Дожде», комментируя ситуацию на Донбассе.
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Глава Католической церкви Беларуси архиепископ Тадеуш Кондрусевич ответил в открытом письме лауреату Нобелевской премии по литературе Светлане Алексиевич. Архиепископ отреагировал на ее высказывание о католиках.
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