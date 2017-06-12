Минздрав: школьникам сократят перемены, чтобы учиться с 9 утра

В Министерстве образования рассмотрели электронное обращение граждан о времени начала занятий в школах. Об этом говорится в ответе за подписью замминистра Раисы Сидоренко, который получили авторы петиции.

Согласно ему, пункт 102 Санитарных норм и правил «Требования для учреждений общего среднего образования», утвержденных от 27 декабря 2012 года, оптимальным является организация образовательного процесса в первую смену с 09:00, пишет telegraf.by.

Постановлением минздрава от 17 мая 2017 года № 35 в санитарные нормы были внесены изменения, в том числе в части продолжительности перерывов. В частности, на пять минут был уменьшен перерыв между I и II сменами и на пять минут сокращена длительность перерывов для организации горячего питания учащихся.

Вместе с тем никаких изменений относительно времени начала занятий с 2012 года не было. И решение перенести начало уроков на 09:00 было принято лишь после заявлений президента Александра Лукашенко. Делается это в том числе и за счет сокращения перемен.