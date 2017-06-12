Синоптики: потеплеет только к выходным

В начале недели в стране ожидаются дожди и порывистый ветер. Погодные условия на территории Беларуси будут определять активные атмосферные фронты, смещающиеся с Балтийского моря.
фото: sputnik.by
О погоде на неделю TUT.BY рассказал начальник службы метеорологических прогнозов Гидромета Минприроды Дмитрий Рябов. На вторник, 13 июня, выписано предупреждение, что днем на большей части территории республики ожидается усиление ветра порывами до 15-20 м/с, которые будут сопровождаться дождями и грозами, ночью в отдельных районах по востоку страны сильные дожди. Температура ночью +9...15°С, днем +15...21°С.
В Минске будет облачно с прояснениями. Дождь (вероятность более 90%), возможна гроза (вероятность 30-40%). Ветер западный, 5-10 м/с, порывы до 14 м/с, днем порывы до 15-20 м/с. Температура ночью +11...13°С, днем +16...18°С.
В среду, 14 июня, сохранится дождливая и ветреная погода: на большей части территории республики кратковременные дожди. В отдельных районах грозы, усиление ветра порывами до 15-20 м/с. Температура ночью +9...14°С, днем +12...19°С, по юго-западу +20...22°С.
С ростом атмосферного давления погода с четверга начнет улучшаться, ветер стихнет, а дожди на большей части страны прекратятся.
В четверг, 15 июня, преимущественно без осадков, лишь по востоку республики в отдельных районах небольшие кратковременные дожди. Температура ночью +5...10°С, днем +14...20°С, по юго-западу до +23°С.
В пятницу, 16 июня, преимущественно без осадков, лишь днем в западных районах страны возможны кратковременные дожди, грозы. Температура ночью +5...12°С, днем +18...25°С.
В выходные дни страна останется в поле высокого атмосферного давления, на фоне которого будут проходить малоактивные атмосферные фронты с Западной Европы. По стране ожидаются кратковременные дожди, грозы.
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