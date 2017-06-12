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Установлен мировой рекорд по перетягиванию трактора BELARUS 9,51 м

Общество

ЕЖЕДНЕВНИК, 12 июня 2017

АА

Двое силачей из Беларуси и России установили мировой рекорд, протянув трактор BELARUS 9,51 м.

Установлен мировой рекорд по перетягиванию трактора BELARUS 9,51 м

Шоу прошло в Красноярске в рамках празднования Дня города, сообщается на страничке МТЗ в Facebook

Рекорд поставили спортсмены из России и Беларуси — обладатель титула «Самый сильный человек России» Михаил Шивляков и мастер спорта международного класса по самбо Дмитрий Белайц. 

Несмотря на сильный ветер и дождь, совместными усилиями они сдвинули с места и протащили 9,51 метров трактор BELARUS весом 8,5 тонн.

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