Установлен мировой рекорд по перетягиванию трактора BELARUS 9,51 м

Двое силачей из Беларуси и России установили мировой рекорд, протянув трактор BELARUS 9,51 м.

Шоу прошло в Красноярске в рамках празднования Дня города, сообщается на страничке МТЗ в Facebook.

Рекорд поставили спортсмены из России и Беларуси — обладатель титула «Самый сильный человек России» Михаил Шивляков и мастер спорта международного класса по самбо Дмитрий Белайц.

Несмотря на сильный ветер и дождь, совместными усилиями они сдвинули с места и протащили 9,51 метров трактор BELARUS весом 8,5 тонн.