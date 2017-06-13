Глава КГБ рассказал, как продвигается дело «Белого легиона»
Общество
13 июня 2017
АА
По словам Валерия Вакульчика, пока рано говорить о том, дойдет ли дело до суда.
фото: euroradio.fm
Председатель КГБ Валерий Вакульчик рассказал журналистам, что в следователи объективно разбираются в деле «Белого легиона».
Однако говорить о том, состоится ли суд, пока рано, пояснил Вакульчик. Он не исключил, что в случае, если не окажется доказательств, дело будет прекращено.
Журналисты обратили внимание председателя КГБ на то, что силовики выпустили большое количество обвиняемых по делу. Глава КГБ пояснил, что речь идет о людях, с которых сняты обвинения.
Вакульчик ответил на это, что сняли обвинения с тех, по ком не было доказательств их вины.
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