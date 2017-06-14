Правительство поможет инвалидам планом

В Беларуси утвержден Национальный план действий по реализации положений Конвенции о правах инвалидов на 2017-2025 гг. Такое решение содержится в постановлении Совета Министров от 13 июня 2017 года №451.

Об этом сообщили БЕЛТА в Министерстве труда и социальной защиты. Беларусь в 2015 году подписала, а в 2016 году ратифицировала Конвенцию о правах инвалидов. Для обеспечения скоординированных действий органов законодательной, исполнительной, судебной власти и гражданского общества по реализации положений Конвенции утвержден Национальный план. Это стратегический документ, направленный на формирование правовых, организационных и институциональных условий по обеспечению равенства прав инвалидов и созданию условий их интеграции во все сферы жизнедеятельности общества. Национальным планом предусмотрена корректировка законодательства.

Так, запланировано внесение изменений в законы "О социальной защите инвалидов в Республике Беларусь", "О предупреждении инвалидности и реабилитации инвалидов", "Об архитектурной и градостроительной деятельности в Республике Беларусь" и другие нормативные правовые акты. Предусматривается введение таких понятий, как дискриминация по признаку инвалидности, абилитация, разумное приспособление, универсальный дизайн. Термин "инвалидность" приведут в соответствие с Конвенцией.

Будут усовершенствованы нормы, гарантирующие оказание помощи и поддержки в чрезвычайных ситуациях инвалидам с учетом их индивидуальных потребностей и др. В Беларуси продолжится работа по обеспечению доступности среды, услуг и информации для инвалидов во всех сферах общественной жизни, будет введена административная ответственность за уклонение от исполнения требований создания условий для беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур.

На работников организаций, предоставляющих услуги населению, будут возложены функции по оказанию помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг. Национальным планом предусмотрены мероприятия по совершенствованию медицинской и социальной помощи инвалидам. Будет изучена возможность перехода на процентную систему определения инвалидности в соответствии с Международной классификацией функционирования, ограничений жизнедеятельности и здоровья (МКФ). Будут пересмотрены нормативы обеспеченности инвалидов социальными услугами, способствующими их самостоятельному проживанию. С целью обеспечения реализации права инвалидов на образование будут корректироваться планы обучения студентов с инвалидностью с учетом их индивидуальных возможностей.

Что касается реализации инвалидами права на труд, то будет изучена возможность установления квот для организаций по приему на работу инвалидов. Национальным планом предусмотрена проработка ряда вопросов по изменению действующей системы социальной поддержки инвалидов. В 2018-2020 гг. всесторонне изучат возможность изменения системы финансирования реабилитации и социальной поддержки инвалидов путем введения персонального бюджета инвалида, создания института персонального ассистента инвалида. Для укрепления в сознании общества уважения прав, свобод и достоинства инвалидов планируется проведение просветительно-воспитательной работы, регулярное освещение в средствах массовой информации вопросов, связанных с жизнью инвалидов, производство и размещение социальной рекламы. Функции по защите, реализации и мониторингу выполнения Конвенции будут возложены на Республиканский межведомственный совет по проблемам инвалидов. Аналогичные структуры планируется создать при облисполкомах и Минском горисполкоме.-