Госстандарт Беларуси и ЕЭК рассматривают внедрение новой маркировки продуктов

Евразийская экономическая комиссия планирует введение цветовой маркировки продуктов по принципу светофора в зависимости от содержания жиров, сахара и соли.

«Пока концепция белорусской стороны по данному вопросу не озвучена, но предложение уже рассматривается в Госстандарте», – заявила заместитель генерального директора по качеству и стандартизации научно-практического центра по продовольствию НАН Беларуси Елена Моргунова.

Данную инициативу в ЕЭК продвигает Роспотребнадзор. Также, по словам Елены Моргуновой, НАН планирует осуществить освоение и вывод на рынок новых продуктов без специфических вкусовых добавок с минимальным содержанием соли и сахара.

По итогам I Конгресса «Наука, питание и здоровье», прошедшего 8-9 июня в НАН, ученые собираются разработать перечень продукции специализированного и детского питания, который в последующим будет включен в рацион школ, детских садов, больниц и санаториев. Проект планируется передать в Министерство здравоохранения, Министерство образование и Министерство труда и соцзащиты.

По словам заведующей отделом биотехнологий Института мясо-молочной промышленности НАН Беларуси Натальи Жабанос, сейчас очень важно воспитание грамотного потребителя.

«На сегодняшний день, в Беларуси 2,5 млн детей. Насколько сбалансирован их здоровый рацион, зависит будущее нашей страны», – уверена Наталья Жабанос.

По мнению ученой, большой проблемой является высокая наценка на детское питание из-за качественного сырья, дорогой упаковки и мелкой фасовки. В отдельных торговых сетях наценка составляет более 40% и получается, что социально-ориентированный товар практически попадает в сегмент премиум-класса.

«Мы должны понимать, что продукция детского питания – это продукция социального заказа. И необходимо найти понимание между торговыми организациями и производителями, чтобы не дошло до рычагов рыночного воздействия, то есть обращения к правительству. Хоть мы и стремимся к рыночной экономике, но в данном случае идет небольшой перекос», – утверждает работница НАН.

Другой проблемой Наталья Жабанос видит недостаточное распространение технических регламентов Таможенного союза. Они определяют жесткие требования к промышленным производителям детского питания. А комбинаты школьного питания под эти требования не подпадают.

«Никто не оспаривает качество школьных котлет. Однако при выпуске на предприятиях контроль качества осуществляется аккредитованными лабораториями. Поэтому хотелось бы, чтобы мясная продукция выпускалась промышленными предприятиями и поставлялись в школьные столовые», – пояснила заведующая отделом технологий мясных продуктов Института мясо-молочной промышленности НАН Беларуси Светлана Гордынец. Кроме того, она предложила производить готовую продукцию для школьных столовых с использованием технологий шоковой заморозки.

Также Наталья Жабонас предложила на более высоком уровне обратиться с инициативой программы по аналогии с российским проектом «Школьное молоко», который заключается в ежедневном обеспечении дошкольников и школьников молочными продуктами в качестве дополнительного питания. По мнению работницы НАН, это позволит сформировать предприятиям своеобразный школьный заказ и улучшить реализацию детского ассортимента.