«Дело «Белого легиона» передано в СК

Следственным комитетом принято к производству дело о создании незаконного вооруженного формирования.
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Речь идет о так называемом деле «Белого легиона», которым ранее занимался КГБ.
В соответствии с подследственностью Следственным комитетом принято к производству уголовное дело в отношении ряда лиц, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного ст. 287 Уголовного кодекса (создание незаконного вооруженного формирования), возбужденное Комитетом государственной безопасности, сообщили в пресс-службе СК.
В соответствии с законодательством Республики Беларусь деятельность незаконного вооруженного формирования относится к категории преступлений против общественной безопасности, поясняется в сообщении.
Уголовное преследование тех же лиц по ч. 3 ст. 293 (массовые беспорядки) Уголовного кодекса Республики Беларусь Комитетом государственной безопасности прекращено, сообщает СК.
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