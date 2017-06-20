Парламент Литвы признал БелАЭС угрозой нацбезопасности
Общество
16 июня 2017
АА
За принятие такого законопроекта в четверг проголосовали 104 депутата литовского Сейма из 141.
фото: tut.by
В документе говорится, что строящаяся в Островецком районе Беларуси АЭС представляет угрозу национальной безопасности Литовской Республики, ее окружающей среде и общественному здоровью, сообщает DELFI.
По мнению главы парламентского Комитета национальной безопасности и обороны Витаутаса Бакаса, Беларусь, сооружая АЭС, нарушает международные конвенции. По оценке литовской стороны, проект является непрозрачным.
Принятие законопроекта пришлось на момент проведения в Минске крупного экологического форума — 7-й Сессии Совета сторон Конвенции Эспо, отмечает Еврорадио. В нарушение этой международной конвенции, а также еще двух (Орхусской и Конвенции о ядерной безопасности) обвиняет Беларусь литовская сторона.
В комментарии для Еврорадио член Совета ОО "Экодом" и координатор Белорусской антиядерной кампании Татьяна Новикова связывает принятый депутатами Сейма закон с другим законодательным актом, принятым Сеймом в апреле. Этим документом определяются меры по защите энергетической системы Литвы от электроэнергии с особо опасных атомных электростанций третьих стран. По мнению эксперта, принятие закона об угрозе национальной безопасности является шагом по реализации апрельского документа. Это означает, что электроэнергия с БелАЭС, признанной небезопасной, не будет приниматься на литовском рынке.
Президент дал поручение подготовить проект указа с целью изменения границ Полесского государственного радиационно-экологического заповедника. От него планируется отрезать часть территории для вовлечения их в хозяйственный оборот.
ВС признал законным и обоснованным решение Министерства антимонопольного регулирования и торговли об установлении факта недобросовестной конкуренции со стороны МГКУП «Специализированный комбинат обслуживания населения».
Нас с детства культивировали на мысли, что белорусы – трудолюбивая нация, поэтому мы всего можем добиться. Но на прошедшей неделе представитель Национальной академии наук открыла нам глаза – не такие уж мы трудолюбивые.
Президент дал поручение подготовить проект указа с целью изменения границ Полесского государственного радиационно-экологического заповедника. От него планируется отрезать часть территории для вовлечения их в хозяйственный оборот.
В четверг, 22 июня, в 10.00 новый магазин датской сети JYSK будет готов принять посетителей. На этот раз он откроется в противоположном конце Минска, по Партизанскому проспекту, 182, в гипермаркете ProStore.