Парламент Литвы признал БелАЭС угрозой нацбезопасности

В документе говорится, что строящаяся в Островецком районе Беларуси АЭС представляет угрозу национальной безопасности Литовской Республики, ее окружающей среде и общественному здоровью, сообщает DELFI.



По мнению главы парламентского Комитета национальной безопасности и обороны Витаутаса Бакаса, Беларусь, сооружая АЭС, нарушает международные конвенции. По оценке литовской стороны, проект является непрозрачным.

Принятие законопроекта пришлось на момент проведения в Минске крупного экологического форума — 7-й Сессии Совета сторон Конвенции Эспо, отмечает Еврорадио. В нарушение этой международной конвенции, а также еще двух (Орхусской и Конвенции о ядерной безопасности) обвиняет Беларусь литовская сторона.

В комментарии для Еврорадио член Совета ОО "Экодом" и координатор Белорусской антиядерной кампании Татьяна Новикова связывает принятый депутатами Сейма закон с другим законодательным актом, принятым Сеймом в апреле. Этим документом определяются меры по защите энергетической системы Литвы от электроэнергии с особо опасных атомных электростанций третьих стран. По мнению эксперта, принятие закона об угрозе национальной безопасности является шагом по реализации апрельского документа. Это означает, что электроэнергия с БелАЭС, признанной небезопасной, не будет приниматься на литовском рынке.