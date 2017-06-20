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Правительство решило урегулировать бизнес-образование

Общество

17 июня 2017

АА

Координирующим и совещательным органом в указанной сфере определен специально созданный Республиканский совет по развитию системы бизнес-образования.

Правительство решило урегулировать бизнес-образование

Это следует из Постановления Совмина от 15.06.2017 года №456,  которым утверждены Положение и состав Республиканского совета по развитию системы бизнес-образования. 

Сопредседателями Республиканского совета назначены Министр экономики Владимир Зиновский, Министр образования Игорь Карпенко и Министр труда и социальной защиты Ирина Костевич. В  его состав  также включены  представители других республиканских органов госуправления, бизнес-сообщества и иных заинтересованных организаций, сообщает пресс-служба правительства.

Согласно документу, Республиканский совет является координирующим и совещательным органом в сфере бизнес-образования. Основными целями его деятельности являются выработка согласованных предложений о государственном регулировании сферы бизнес-образования, координация развития системы бизнес-образования и оценка качества услуг бизнес-образования.

Организационно-техническое и информационное обеспечение деятельности Республиканского совета осуществляет Министерство экономики.

 

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