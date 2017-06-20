Правительство решило урегулировать бизнес-образование
Общество
17 июня 2017
АА
Координирующим и совещательным органом в указанной сфере определен специально созданный Республиканский совет по развитию системы бизнес-образования.
Это следует из Постановления Совмина от 15.06.2017 года №456, которым утверждены Положение и состав Республиканского совета по развитию системы бизнес-образования.
Сопредседателями Республиканского совета назначены Министр экономики Владимир Зиновский, Министр образования Игорь Карпенко и Министр труда и социальной защиты Ирина Костевич. В его состав также включены представители других республиканских органов госуправления, бизнес-сообщества и иных заинтересованных организаций, сообщает пресс-служба правительства.
Согласно документу, Республиканский совет является координирующим и совещательным органом в сфере бизнес-образования. Основными целями его деятельности являются выработка согласованных предложений о государственном регулировании сферы бизнес-образования, координация развития системы бизнес-образования и оценка качества услуг бизнес-образования.
Организационно-техническое и информационное обеспечение деятельности Республиканского совета осуществляет Министерство экономики.
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