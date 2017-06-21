Лучший материал для памятника – обзор разновидностей

Мало кто будет спорить о том, что лучшим материалом для надгробного памятника является натуральный камень.

Выбирая мрамор или гранит, заказчик рассчитывает получить изделие, которое отличается красотой, долговечностью и особой энергетикой. Несмотря на все преимущества натуральных материалов, мало кто из заказчиков знает, какие именно разновидности камня существуют на данный момент. Всему виной очень узкий ассортимент некоторых ритуальных компаний. Поэтому тот факт, что мастер, у которого родственник умершего пришел заказать памятник, предлагает большой выбор материалов, говорит только в пользу его компании.

Разновидности натурального камня для памятника

Учитывая, что в создании надгробий наиболее популярным материалом является гранит и мрамор, о них и пойдет речь:

Мрамор. Он может быть представлен практически в любом цвете и текстуре: пятнистым, белым, синеватым или с зеленым оттенком. Преимущество – мягкость и пластичность, что хорошо для изготовления скульптур; прочность и термостойкость; влагоустойчивость. Минус – белый мрамор не подходит для создания портретов, поэтому требует дополнительного прокрашивания надписей и изображений черной либо золотой краской. Также этот материал очень подвержен пагубному воздействию окружающей среды, а значит, нуждается в покрытии особым защитным составом. Гранит Габбро Диабаз. Эта разновидность гранита добывается в Карелии и отличается глубокими аристократичными цветами: черным, темно-серым или зеленовато-черным. Плюсы: долго сохраняет высокое качество полировки и художественные свойства, идеально подходит для гравировки надписей и портрета. Гранатовый амфиболит. По окраске этот гранит напоминает тундру, припорошенную первым снегом. Он имеет неравномерную текстуру, что дает ему особые преимущества с точки зрения дизайнерского искусства – не нужны никакие дополнительные украшения. Гранит Дымовский. В память о близком человеке совсем не обязательно создавать памятник в черном или белом цвете. Гранит Дымовский с его благородными красными вкраплениями способен разбавить траурное настроение, ведь его оттенок ассоциируется с теплотой и добрыми воспоминаниями об усопшем. Гранит Шанси Блэк. Китайский твердый сорт признан одним из лучших черных камней в мире. Главное достоинство – черный насыщенный цвет с минимальной концентрацией вкраплений, а также достаточно демократичные расценки. Гранит Аврора. Индийский формально черный камень состоит, на самом деле, из переплетений багровых, иссиня-черных и коричневых жил. Очень прочен, устойчив к истиранию, воздействию бытовых химсредств и к перепадам температур. Зеленый Пироксенит. Камень с высокодекоративным потенциалом, чему способствует его темно-зеленый цвет с переливами в золотистых тонах. Его кристаллы имеют разные размеры и направленность, что при разном угле распила создает множество вариаций глубины рельефа и насыщенности цвета. Гранит Куру Грей. Монотонность однородного серого цвета с его мелкокристаллической структурой делает этот материал непревзойденным в использовании в качестве фона. Минус – из-за светлого оттенка не подходит для выполнения портретов. Гранит BALMORAL RED. Очень прочный и красивый камень, сочетающий зернистую структуру и теплую палитру, состоящую из коричневого, черного и красноватого оттенков. Гранит Baltic Green. Великолепный по прочности и красоте финский камень. Имеет темно-зеленый оттенок и среднезернистую текстуру. Гранит Капустинский. Украинская версия красно-кристаллических крупнозернистых материалов. Низкорадиоактивен, морозостоек и достаточно дорог. Гранит Лезниковский. Еще один украинский камень. Выделяется среди других уникальными характеристиками: самой высокой прочностью, устойчивостью к истиранию, низкой радиоактивностью, а также очень необычным красным оттенком. Гранит Масловский (Украина). Красивейший зеленый камень, известный во всем мире. Его цвет может быть и салатовым, и темным, но обязательно сочетающимся с черными и серыми вкраплениями. Гранит Покостовский (Украина). Высокая прочность, серая палитра с черными вкраплениями. Уникальность этого материала в том, что у него единственного при термообработке рисунок становится более отчетливым, а износостойкость позволяет сохранять изделия несколько сотен лет.

Как видно из выше изложенной информации, выбор натурального камня очень широк, поэтому, решая, у какого ритуального агентства купить памятник, лучше остановить свой выбор на такой, которая предоставляет более широкий выбор не только материала, но и дизайнерских решений.