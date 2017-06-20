В весеннем призыве 16 молодых людей записались на альтернативную службу

Об этом сообщили БЕЛТА в Министерстве труда и социальной защиты. Кампания по призыву на срочную военную службу, службу в резерве завершилась в Беларуси 31 мая.

В Минтруда и соцзащиты из военкоматов поступила информация о 16 гражданах, в отношении которых воинская служба заменена на альтернативную. Министерство труда и социальной защиты для 15 альтернативщиков уже определило организацию, в которой те будут проходить службу: в организациях здравоохранения - 7 человек, социальной сферы - 5 человек, ЖКХ - 3 человека.

С 1 июля 2016 года вступил в силу закон "Об альтернативной службе". Это позволило гражданам реализовать закрепленное в Конституции право на замену воинской службы альтернативной. Первые альтернативщики прибыли к месту службы в декабре прошлого года. В целом по стране по итогам предыдущего призыва приступил к альтернативной службе 51 молодой человек. Всего в 2016 году для 60 граждан по решению призывных комиссий воинская служба была заменена на альтернативную, однако 9 человек отказались от ее прохождения.

Как сообщалось БЕЛТА, ежемесячное денежное содержание для альтернативщиков устанавливается в размере 150% бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения (БПМ). Размер содержания повышается на 20% БПМ с 13-го месяца альтернативной службы, на 40% БПМ - с 25-го месяца.

Деньги выплачиваются органом по труду, занятости и соцзащите по месту нахождения организации, в которой гражданин проходит альтернативную службу, за счет средств республиканского бюджета. Альтернативная служба представляет собой общественно полезную деятельность взамен воинской службы. На нее направляются граждане, подлежащие призыву на срочную военную службу, службу в резерве, годные по состоянию здоровья и физическому развитию к ее прохождению, но которые заявили о том, что принятие Военной присяги, ношение, применение оружия или непосредственное участие в производстве и обслуживании оружия, боеприпасов и боевой техники противоречат их религиозным убеждениям. Вопрос о замене воинской службы на альтернативную рассматривается районными (городскими) призывными комиссиями по месту жительства гражданина на основании его письменного заявления. Законом определено, что альтернативщики проходят службу в организациях здравоохранения, социальной сферы, жилищно-коммунального, сельского и лесного хозяйства, в организациях, занимающихся благоустройством территорий, строительством и ремонтом дорог и железнодорожных путей.

Сроки альтернативной службы для не имеющих высшего образования составляет 36 месяцев, для граждан с высшим образованием - 24 месяца. Время прохождения альтернативной службы включено в периоды участия в финансировании госрасходов. Эта норма действует с даты вступления в силу закона "Об альтернативной службе" - с 1 июля 2016 года. Для альтернативщиков предусмотрено обеспечение проездными документами для следования к месту прохождения альтернативной службы и к месту жительства после увольнения; выплата ежемесячного денежного содержания; предоставление помещения для проживания, а также освобождение от платы за пользование этим помещением и за жилищно-коммунальные услуги; обеспечение безопасных условий прохождения альтернативной службы и др.