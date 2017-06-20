Погода на неделю: небольшое похолодание, дожди и ветер

Погоду на этой неделе будут определять атмосферные фронты, смещающиеся с Балтийского моря.

Кратковременное похолодание, дожди и порывистый ветер ожидаются в Беларуси на этой неделе, сообщил БЕЛТА начальник в службе гидрометеорологических прогнозов Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.

Во вторник ночью будет преимущественно без осадков. Днем на большей части территории пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах возможны грозы, сильные дожди. Ветер прогнозируется северо-западный, западный 5-10 м/с, днем возможны порывы до 14 м/с, местами до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью составит 10-16, днем – 23-29 градусов.

В среду через Беларусь будет проходить очередной атмосферный фронт с Балтийского моря, вслед за которым начнет поступать более свежая воздушная масса и принесет на большую часть территории страны кратковременные грозовые дожди и порывистый ветер. Ночью будет 10-16 выше нуля, по северо-западу – плюс 7-9. Днем прогнозируется от плюс 16 по северу до плюс 25 градусов по югу страны.

В четверг температура воздуха ночью составит 6-13, днем – 16-23 тепла. Далее с юго-запада Европы будет поступать более теплый, но по-прежнему напитанный влагой воздух, а температура вновь начнет повышаться.

В пятницу и субботу в отдельных районах пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Ночью будет 6-13 градусов, днем – 16-23. По юго-западу ночью – плюс 14-16, днем – 24-26 градусов.

В воскресенье ночью будет преимущественно без осадков. Днем в отдельных районах, в основном по западной части страны, пройдут кратковременные дожди, грозы. Ночью и утром местами возможен слабый туман. Ночью температура воздуха составит 7-14 выше нуля, днем – 18-25, по югу – до 27 градусов.