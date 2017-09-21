Ради бегства от рутины белорусы продавали почки

Стали известны подробности громкого дела черных трансплантологов из Косово, их жертвами стали три белоруса.

Над громким делом работали сотрудники МВД Беларуси совместно с коллегами из Украины и Израиля, сообщило «Столичное телевидение».

Преступная схема по продаже органов была раскрыта в 2008 году в Косово. Один белорус оказался завербованным преступной группой. Жертвами трансплантологов стали три белоруса. Одного прооперировали в Косово, другого – в Эквадоре, третьего – в Киеве.

Парадоксально, что ни одна из жертв трансплантологов остро не нуждалась в деньгах. Полученные средства были потрачены на свадьбу и отдых в Египте, скутер и ноутбук.

В случае с белорусами, сообщили в сюжете «Столичного телевидения», основным мотивом было не получение большой суммы на неотложные нужды, а скорее желание убежать от рутины.