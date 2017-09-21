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Ради бегства от рутины белорусы продавали почки

Общество

19 июня 2017

АА

Стали известны подробности громкого дела черных трансплантологов из Косово, их жертвами стали три белоруса.

Ради бегства от рутины белорусы продавали почки

фото: Rosmed.ru

Над громким делом работали сотрудники МВД Беларуси совместно с коллегами из Украины и Израиля, сообщило «Столичное телевидение».

Преступная схема по продаже органов была раскрыта в 2008 году в Косово. Один белорус оказался завербованным преступной группой. Жертвами трансплантологов стали три белоруса. Одного прооперировали в Косово, другого – в Эквадоре, третьего – в Киеве.

Парадоксально, что ни одна из жертв трансплантологов остро не нуждалась в деньгах. Полученные средства были потрачены на свадьбу и отдых в Египте, скутер и ноутбук.

В случае с белорусами, сообщили в сюжете «Столичного телевидения», основным мотивом было не получение большой суммы на неотложные нужды, а скорее желание убежать от рутины. 

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