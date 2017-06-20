В банке данных Госслужбы занятости появилась вакансия с окладом около 15 тысяч долларов
Общество
19 июня 2017
АА
Государственная служба занятости выставила на своем информационном портале вакансию с рекордным заработком — 27800 рублей в месяц, или 15 тысяч долларов в эквиваленте.
фото: Ria.com
Как передает БЕЛТА, такую зарплату готовы предложить заместителю директора частной компании. Он должен иметь не менее чем 2 года опыта работы менеджером в иностранных компаниях, владеть английским и ивритом на высоком уровне, а также иметь опыт работы в разработке программного обеспечения.
Еще одна вакансия с высокой зарплатой в Минске — это должность директора предприятия, также в сфере IT. Здесь требуют 10-летний опыт управления такой компанией, а также свободное владение английским и голландским языком. Обещают платить 21 318 тысяч рублей в месяц. Еще семь вакансий с зарплатой более 10 тысяч рублей — это должности топ-менеджеров, руководителей и бухгалтеров в частные компании.
Всего в Беларуси 1,7% вакансий с уровнем зарплат более 1065 рублей в месяц. Причем в Гомельской области их 4,3% от общего количества за счет предложений для строителей работать вахтовым методом. Менее всего таких вакансий в Брестской области — только 0,1%.
Чаще всего в Беларуси предлагают работу с зарплатой от 266 до 365 рублей — 31,2% вакансий.
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