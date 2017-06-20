В Беларуси задержано почти 40 килограммов гашиша

В Беларуси ликвидирован канал поставки гашиша в страны ЕАЭС. При задержании двух наркодилеров в их машине обнаружены 39,7 кг гашиша.

На прошлой неделе в деревне Микелевщина Мостовского района сотрудники главного управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми МВД совместно с коллегами из УВД Гродненского облисполкома, а также Мостовского и Щучинского РОВД задержали поставщиков марокканского гашиша в страны ЕАЭС. К спецоперации привлекались силы государственных таможенного и пограничного комитетов, сообщила пресс-служба МВД.

В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий по пресечению канала поставки наркотических средств задержаны житель г. Барановичи, 1987 г.р., и ранее судимый за кражу мужчина из г. Слуцка, 1971 г.р., оба неработающие. У них в автомашине обнаружено и изъято 39,7 кг гашиша.

Примечательно, что один из злоумышленников был лишен права на управление транспортными средствами. Для доставки «товара» из-за границы в качестве водителя он привлек свою подругу. В целях конспирации она как нельзя кстати подходила на уготованную роль: кто может в чем-то заподозрить вдову, мать двоих малолетних детей? К слову, сама молодая мама не подозревала, какую «помощь» оказывает возлюбленному. Известно, что в одной из стран Западной Европы наркодельцы-циники, якобы заботясь о ее детях, отправили женщину в магазин за покупками. За это время «Опель», которым она управляла, был переоборудован заправленным топливным газовым баллоном, уже наполненным пакетами с гашишем.

Мостовским РОСК возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 328 Уголовного кодекса Беларуси (незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов).

По словам сотрудников белорусского наркоконтроля, с начала 2017 года на территории республики зафиксировано увеличение случаев обнаружения и изъятия партий гашиша (16 из 22 перекрытых в этом году каналов). Согласно данным международных организаций, примерно 40% гашиша в мире производят именно в Марокко. Зелье оптом идет из Европы через Беларусь в Россию. Затем некоторая часть более мелкими партиями из Москвы возвращается к наркопотребителям нашей страны.