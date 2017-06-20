Беларусь в числе стран с правовой неопределенностью в сфере труда

Об этом говорится в ежегодном исследовании Международной конфедерации профсоюзов (МКП) Global Rights Index-2017.

В МКП оценили 139 стран по 97 международными показателями, по которым определили уровень защиты прав трудящихся. Об этом говорится на литовском сайте профсоюзных новостей, сообщает thinktanks.

В частности, исследователи МКП распределили 139 стран на основании выбранных показателей по пяти категориям.

В первую категорию попали страны с наименьшими нарушениями прав трудящихся, т.е. где данные права нарушаются нерегулярно (Германия, Скандинавские страны, всего 12 государств).

Страны Балтии оказались во второй категории с повторным нарушением прав (всего 21 страна).

В третью категорию были отобраны государства, где нарушение прав происходит постоянно (сюда попали Польша и Россия, всего 26 стран)

В четвертой группе оказались державы с систематическим нарушением прав трудящихся (сюда вошли Великобритания и США, всего 34 государства).

И, наконец, в пятой группе очутились страны, где с трудовыми правами царит правовая неопределенность. Сюда вошли 35 государств, в том числе Беларусь, Греция и Украина.

В исследовании выделили еще одну группу "5+", где прав вообще нет. Здесь очутились Бурунди, Палестина, Сирия и еще 8 стран.

В исследовании отмечается, что права трудящихся в Беларуси нарушаются и в целом не гарантируются.