Беларусь в числе стран с правовой неопределенностью в сфере труда
20 июня 2017
Об этом говорится в ежегодном исследовании Международной конфедерации профсоюзов (МКП) Global Rights Index-2017.
фото: realcolonel.ru
В МКП оценили 139 стран по 97 международными показателями, по которым определили уровень защиты прав трудящихся. Об этом говорится на литовском сайте профсоюзных новостей, сообщает thinktanks.
В частности, исследователи МКП распределили 139 стран на основании выбранных показателей по пяти категориям.
В первую категорию попали страны с наименьшими нарушениями прав трудящихся, т.е. где данные права нарушаются нерегулярно (Германия, Скандинавские страны, всего 12 государств).
Страны Балтии оказались во второй категории с повторным нарушением прав (всего 21 страна).
В третью категорию были отобраны государства, где нарушение прав происходит постоянно (сюда попали Польша и Россия, всего 26 стран)
В четвертой группе оказались державы с систематическим нарушением прав трудящихся (сюда вошли Великобритания и США, всего 34 государства).
И, наконец, в пятой группе очутились страны, где с трудовыми правами царит правовая неопределенность. Сюда вошли 35 государств, в том числе Беларусь, Греция и Украина.
В исследовании выделили еще одну группу "5+", где прав вообще нет. Здесь очутились Бурунди, Палестина, Сирия и еще 8 стран.В исследовании отмечается, что права трудящихся в Беларуси нарушаются и в целом не гарантируются.
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