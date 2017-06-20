В Беларуси ожидаются дожди и грозы

20 июня через территорию республики будут проходить атмосферные фронты. На большей части территории ожидаются кратковременные дожди, в отдельных районах грозы и сильные дожди.
фото: telegraf.by
Ветер будет северо-западный, порывистый, местами до сильного. Максимальная температура воздуха +23..+29°С. Атмосферное давление будет падать.
21 июня ночью сохранится влияние атмосферного фронта, днем погоду будут определять неустойчивые и прохладные воздушные массы, поступающие с Балтийского моря. На большей части территории ожидаются кратковременные дожди, в отдельных районах грозы и сильный порывистый ветер. Температура воздуха минимальная ночью +10..+16°С, по северо-западу +7..+9°С; максимальная днем от +16°С по северу до +25°С по югу, передает Белгидрометцентр.
22 июня погоду будет определять в основном область повышенного давления, лишь ночью северо-восточные районы, а днем северная половина страны будут находиться под влиянием неустойчивых воздушных масс с Балтики. Ночью в северо-восточных районах, днем преимущественно по северной половине страны пройдут кратковременные дожди, днем возможны грозы. Температура воздуха минимальная ночью +6..+13°С, максимальная днем +16..+23°С.
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