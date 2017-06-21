Белорус, укравший 270 тысяч долларов из милицейского сейфа, осел в Румынии
Общество
21 июня 2017
АА
Министр внутренних дел Игоря Шуневич рассказал, что вора пока так и не удалось привлечь к ответственности.
фото: Progubkinskiy.ru
По словам Шуневича, это оказалось невозможным, так как зарубежное государство, где он в данный момент живет, отказалось его выдавать. «Но он объявлен в розыск по линии Интерпола. Как только он выедет за пределы этого государства, он будет выдан Беларуси для привлечения к уголовной ответственности», — рассказал министр.
Кража из сейфа в здании, в котором находится Главное управление по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД Беларуси, произошла еще зимой, на рождественские праздники.
В преступлении подозревается экс-сотрудник управления.
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