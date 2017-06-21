Непогода в Беларуси оставила без электричества почти 500 населенных пунктов

МЧС обнародовал информацию о последствиях прохождения по территории Беларуси грозового фронта с порывами ветра до 21 м в секунду.

По оперативным данным, зафиксированы 42 случая падения деревьев, в результате которых повреждены 8 легковых автомобилей. Пострадавших нет.

Работниками МЧС и других организаций проводились работы по распиловке и уборке упавших деревьев.

В Слуцком районе зафиксированы случаи повреждения кровель жилых домов и хозяйственных построек, для определения ущерба работает районная комиссия по чрезвычайным ситуациям. Ведутся восстановительные работы.

По данным «Белэнерго», в течение суток на территории страны и периодически нарушалось электроснабжение 483 населенных пунктов. По состонию на 6 утра без электроснабжения оставались 9 населенных пунктов.