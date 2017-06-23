Андрей Кобяков отметил возрастающее доверие к прокуратуре
Общество
22 июня 2017
АА
Об этом премьер-министр Беларуси заявил на торжественном собрании, посвященном 95-летию органов прокуратуры.
"Повседневный труд прокурорских работников по искоренению преступности и коррупции, укреплению социальных и правовых устоев государственной политики, претворение в жизнь решений президента Беларуси создает в нашей стране благоприятные условия для устойчивого развития экономики, стабильности и защищенности общества", - сказал Андрей Кобяков.
По словам премьер-министра, 95-летие - это историческая веха на пути становления и развития всей системы правоохранительных органов Беларуси. Проявляя высокий уровень компетентности, принципиальность и выдержку, прокурорские работники успешно выполняют поставленные перед ними задачи, пишет БЕЛТА.
Из года в год растет уровень доверия населения к работникам прокуратуры. Об этом свидетельствует недавно проведенные Информационно-аналитическим центром при администрации президента Беларуси социологические исследования.
Отдельно руководитель правительства остановился на инициативе органов прокуратуры по профилактике коррупции. "Считаю, что каждый случай совершения коррупционного преступления нужно подвергать детальному анализу в организации, в которой работает виновное лицо, с последующим принятием мер по недопущению подобного. Необходимо исключить факты формализма в работе комиссий в борьбе с коррупцией, организовать работу в строгом соответствии с требованиями законодательства", - подчеркнул он. Особое внимание в своем выступлении премьер-министр уделил инициативе введения в Беларуси института ювенальной юстиции. Андрей Кобяков не исключил, что со временем в стране появятся ювенальные суды и ювенальная прокуратура.
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