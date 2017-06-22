Лукашенко поздравил коллектив Белкоопсоюза со 100-летним юбилеем
Общество
22 июня 2017
АА
Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил коллектив Белорусского республиканского союза потребительских обществ со 100-летним юбилеем организации, сообщили в пресс-службе главы государства в четверг.
фото: ay.by
Как отметил Лукашенко, "на протяжении своей вековой истории Белкоопсоюз играет важную роль в социально-экономической жизни нашей страны. Сегодня это многоотраслевая структура, включающая в себя огромное количество предприятий и организаций различных видов деятельности".
"Торговля и общественное питание, заготовка и производство продукции, разведение ценных пород пушных зверей и строительство зданий – вот далеко не полный перечень функций, выполняемых потребкооперацией. Особенно велик ее вклад в обслуживание сельского населения. Все это достигается добросовестным трудом десятков тысяч профессионалов, преданных своему делу", – говорится в поздравлении.
Президент Беларуси выразил уверенность, что Белкоопсоюз и впредь будет наращивать объемы своих товаров и услуг, находить новые рынки для их реализации внутри страны и за рубежом, внедрять передовые методы работы с населением, укреплять кадровый состав организации, сообщили в пресс-службе.
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