Лукашенко поздравил коллектив Белкоопсоюза со 100-летним юбилеем

Как отметил Лукашенко, "на протяжении своей вековой истории Белкоопсоюз играет важную роль в социально-экономической жизни нашей страны. Сегодня это многоотраслевая структура, включающая в себя огромное количество предприятий и организаций различных видов деятельности".

"Торговля и общественное питание, заготовка и производство продукции, разведение ценных пород пушных зверей и строительство зданий – вот далеко не полный перечень функций, выполняемых потребкооперацией. Особенно велик ее вклад в обслуживание сельского населения. Все это достигается добросовестным трудом десятков тысяч профессионалов, преданных своему делу", – говорится в поздравлении.

Президент Беларуси выразил уверенность, что Белкоопсоюз и впредь будет наращивать объемы своих товаров и услуг, находить новые рынки для их реализации внутри страны и за рубежом, внедрять передовые методы работы с населением, укреплять кадровый состав организации, сообщили в пресс-службе.