Польша хочет изменить статус Беловежской пущи в списке всемирного наследия ЮНЕСКО
Общество
22 июня 2017
АА
Беловежская пуща была вписана в список мирового природного наследия, власти Польши подадут заявку на внесение ее в список природно-культурного наследия.
фото: otpusk.by
Правительство Польши намерено подать в ЮНЕСКО заявку с просьбой включить Беловежскую пущу в список природно-культурного наследия ЮНЕСКО. Об этом заявил в среду в Сейме (нижней палате парламента) министр окружающей среды республики Ян Шишко, пишет ТАСС.
По его словам, в 2014 году "с нарушением закона, бесправно, Беловежская пуща была вписана в список мирового природного наследия". "Беловежская пуща была и есть природно-культурное наследие, поэтому именно так ее и нужно вписать в список ЮНЕСКО", - указал министр.
Как пояснил Шишко, польская сторона считает важным подчеркнуть тот факт, что человек сыграл большую роль в существовании пущи. "Эта территория использовалась с разной интенсивностью. Хуже всего дела обстояли во время Первой мировой войны, когда пуща грабительски разорялась. Именно благодаря жертвенности и труду местного населения, польских ученых, лесников, ее удалось спасти, - сказал он. - Можно ли в такой ситуации утверждать, что этого объекта не касалась рука человека?"
В настоящее время в Польше продолжается скандал вокруг вырубки Беловежской пущи. Власти утверждают, что разрешили спиливать только сухостой и зараженные жуком-короедом деревья. Экологи протестуют и требуют дать реликтовому лесу самостоятельно справиться с естественными процессами обновления массива.
Беловежская пуща - один из крупнейших и древнейших лесных массивов равнинной Европы. Его территория разделена государственной границей на две части - белорусскую и польскую. Часть территории Беловежской пущи - польский государственный национальный парк - был внесен в Список всемирного наследия ЮНЕСКО еще в 1979 году, а в 1992 году в природоохранную зону была внесена часть белорусского национального парка. В 2014 году в список был внесен единый трансграничный объект.
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