В БНТУ бывшие работники присвоили около пяти тысяч долларов: трудоустраивали «мертвые души»
Общество
22 июня 2017
АА
Экс-сотрудники вуза фиктивно трудоустраивали безработных, фактически «мертвые души», и присваивали их зарплату.
фото: 2017god.com
Бывших сотрудников Белорусского национального технического университета задержали за хищение путем злоупотребления служебными полномочиями. Как установило следствие, должностные лица на протяжении многих лет похищали университетские деньги.
В частности, они искали безработных, которым был нужен трудовой стаж, и трудоустраивали их. В реальности же трудоустраиваемые граждане не работали, а должностные лица получали зарплаты «мертвых душ». Деньгами распоряжались по своему усмотрению, поскольку банковские карточки «работников» находились у них же.
Как сообщили в ГУВД, ущерб составил более 94 млн неденоминированных рублей (по нынешнему курсу около пяти тысяч долларов). Работникам вуза грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества и лишением права заниматься определенной деятельностью.
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