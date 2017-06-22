В Минтрансе ожидают официальную информацию от литовцев по инциденту с самолетом АН-2
Общество
22 июня 2017
АА
Есть предварительная информация, что самолет был гражданским и это был плановый облет сельхозугодий.
Министерство транспорта Беларуси ожидает официальную информацию от литовской стороны в связи с инцидентом с белорусским самолетом Ан-2 в небе над Литвой.
Как сообщили в Департаменте по авиации Министерства транспорта и коммуникаций Беларуси, они пока не получали официальную информацию об инциденте с АН-2 на границе с Литвой. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил директор департамента по авиации Минтранса Владимир Костин.
"В настоящее время мы ожидаем официальную информацию от литовской стороны по инциденту с самолетом АН-2", — сказал Костин.
Как только появится официальная информация, будут приниматься те или иные меры.
Напомним, по сообщению литовского оборонного ведомства, белорусский гражданский самолет Ан-2 нарушил воздушное пространство страны. Минобороны Литвы сообщалось, что нарушение воздушного пространства зафиксировано как радарами, так и визуально.Также ранее МИД Литвы сообщил о своем намерении вручить представителю белорусской дипмиссии в Вильнюсе ноту в связи с двойным нарушением литовской воздушной границы белорусским самолетом Ан-2.
По предварительной информации, воздушное судно было гражданским и выполняло плановый полет для мониторинга сельхозугодий.
Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил коллектив Белорусского республиканского союза потребительских обществ со 100-летним юбилеем организации, сообщили в пресс-службе главы государства в четверг.
Директор Консалтинговой группы «Здесь и сейчас» Александр Паньков рассказал, почему сотрудники госпредприятий редко становятся клиентами бизнес-школ, а также, почему к обучению важно подходить с позиции инвестиций, а не расходов.
В Могилевской области за январь-май текущего года выявлено 12 преступлений, связанных с кардингом (мошенничество с платежными картами), изъято денежных средств, добытых в результате этой преступной деятельности, более чем на 1,2 млн долларов.
В соответствии с соглашением между Минобороны Беларуси и Министерством национальной обороны Китая о предоставлении безвозмездной военно-технической помощи с 21 июня начнется поставка очередной партии техники и имущества.