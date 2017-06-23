На Нововоронежской и Смоленской АЭС прошли практику студенты-ядерщики БНТУ

«При подписании Госкорпорацией «Росатом» соглашения о строительстве атомной станции за рубежом мы не просто берем на себя обязательства о возведении объекта, но и готовим персонал для его эксплуатации, - пояснил заместитель начальника УТП Денис Новиков. - Российские специалисты работают на строящихся АЭС и оказывают консультационную поддержку местному персоналу. Кроме того мы обучаем будущих работников зарубежных объектов на наших предприятиях, используя тренажеры наших учебных центров и другие объекты нашей материально-технической базы».

«Мне очень нравится, специальность, которую я сейчас осваиваю, - рассказал студент IV курса БНТУ Александр Мухин. - Атомная энергетика сегодня активно развивается не только в России, но также в Европе и Америке, потому что этот вид генерации самый безопасный и самый дешевый. Приятно, осознавать, что твоя профессия будет престижна». Говоря об уверенности в перспективах своего будущего, он отметил, что после окончания вуза его сразу обеспечат рабочим местом: «Это обязательство университета – распределить нас по рабочим местам после окончания учебы. Даже если на момент выпуска не будет вакантных мест на атомной станции, мы сможем работать на тепловой электростанции или в проектной организации».

В это же время на Смоленской АЭС прошли практику будущие специалисты паротурбинных установок Белорусской АЭС из БНТУ. Это уже пятая группа в рамках договора между атомной станцией и БНТУ. «Практика на Смоленской АЭС очень ценна для наших студентов. Для будущих работников АЭС это уникальный опыт – получить информацию от людей, которые непосредственно работают с оборудованием, познакомиться со спецификой работы АЭС, терминологией», - отметила куратор группы, ассистент кафедры теплоэлектрических станций БНТУ Анастасия Павловская.

Под руководством опытных инструкторов учебно-тренировочного подразделения Смоленской АЭС практиканты осваивали специфику производства электроэнергии на энергоблоках с реактором РБМК, знакомились с техническими характеристиками оборудования цехов, изучали принципиальную тепловую схему станции и многое другое. Важным пунктом производственной практики стала ознакомительная экскурсия на атомную станцию. Молодые энергетики посетили машинный и реакторный залы, помещение главных циркуляционных насосов, узнали о работе технологического оборудования и систем, воочию убедились в высоком уровне безопасности АЭС и профессионализме персонала.

«Станцию я вижу впервые, и поражен ее размерами, - поделился впечатлениями студент Алексей Лисакович. – То, что мы увидели во время экскурсии, не представить по учебникам, это надо увидеть своими глазами. Я очень хочу работать на Белорусской АЭС. На мой взгляд, атомная энергетика – очень перспективное направление».

«Студенты очень активные, не устают задавать уточняющие вопросы, - рассказал ведущий инструктор учебно-тренировочного подразделения Смоленской АЭС Александр Чалов. - Чувствуется неподдельный интерес к производству и потенциал ответственных специалистов».