Конституционный суд указал на необходимость корректировки некоторых норм УПК

Как сообщил Конституционный суд, производство по делу возбуждено в соответствии с частью первой статьи 116 Конституции, статьей 22 Кодекса о судоустройстве и статусе судей, статьей 158 Закона «О конституционном судопроизводстве» на основании информации Республиканской коллегии адвокатов о правовой неопределенности положений Уголовно-процессуального кодекса, регулирующих допуск адвоката к участию и в уголовном процессе.

При рассмотрении дела Конституционный суд установил следующее.

Согласно Конституции каждый имеет право на юридическую помощь для осуществления и защиты прав и свобод, в том числе право пользоваться в любой момент помощью адвокатов и других своих представителей в суде, иных государственных органах, органах местного управления, на предприятиях, в учреждениях, организациях, общественных объединениях и в отношениях с должностными лицами и гражданами; противодействие оказанию правовой помощи в Беларуси запрещается (статья 62).

Конституционный суд отметил, что положения статьи 62 Конституции являются институциональной гарантией должного обеспечения юридической защиты иных конституционных прав и свобод личности и во взаимосвязи со статьей 22 Конституции должны реализовываться на основе равенства всех перед законом и недискриминации.

В соответствии с УПК все лица, участвующие в уголовном процессе, равны перед законом и имеют право без всякой дискриминации на равную защиту их прав и законных интересов; каждый имеет право в ходе производства по материалам и уголовному делу на юридическую помощь для осуществления и защиты прав и свобод, в том числе право пользоваться в случаях и порядке, предусмотренных УПК, юридической помощью адвокатов и других своих представителей.

Вместе с тем положения статей 44 и 48 УПК, устанавливающие допуск защитника к участию в производстве по материалам и уголовному делу, характеризуются правовой неопределенностью, поскольку реализация этих положений не исключает осуществления органом уголовного преследования произвольных действий, которые могут ограничивать возможность получения беспрепятственной и своевременной юридической помощи в уголовном процессе.

По мнению Конституционного суда, правовая регламентация, при которой возможность пользоваться помощью адвоката зависит от усмотрения иных лиц, не обеспечивает полноты реализации конституционного положения о праве каждого на получение юридической помощи (статья 62 Конституции), не позволяет заинтересованным лицам надлежащим образом защищать свои права и свободы, не способствует своевременности и эффективности восстановления нарушенных прав.

В УПК должен быть предусмотрен механизм беспрепятственного и своевременного вступления адвоката (при соблюдении условий, предусмотренных УПК, и наличии у него удостоверения адвоката и ордера на право участия в производстве по уголовному делу) в уголовный процесс на любой его стадии, исключающий усмотрение органов уголовного преследования.

В целях реализации конституционного принципа верховенства права, соблюдения конституционного права каждого на юридическую помощь для осуществления и защиты прав и свобод, в том числе права пользоваться в любой момент помощью адвокатов, обеспечения однозначного понимания и единообразного применения норм закона Конституционный суд признал необходимым устранение законодателем в Уголовно-процессуальном кодексе правовой неопределенности в регулировании порядка вступления адвокатов в уголовный процесс для оказания беспрепятственной и своевременной юридической помощи.

Совету министров предложено подготовить соответствующий проект закона о внесении изменений и (или) дополнений в Уголовно-процессуальный кодекс, направленных на регламентацию порядка вступления адвокатов в уголовный процесс, и внести его в установленном порядке в Палату представителей Национального собрания.