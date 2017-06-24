Фильм о белорусских тракторах получил награду на американском фестивале (Видео)

Имиджевый фильм о беларуских тракторах получил гран-при на US International Film & Video Festival

У корпоративного фильма "Кормилец", рассказывающего о продукции Минского тракторного завода, новая награда. Видео получило гран-при на 50-м фестивале US International Film & Video Festival в номинации Corporate, сообщает marketing.by.

Фильм снят новосибирской продакшн-студией LBL Production, и в октябре 2016 года уже получил одну престижную награду: стал серебряным призером в номинациях "Имиджевый фильм" и "Внутренние коммуникации" на международном фестивале The Cannes Corporate Media & TV Awards - 2016 во Франции.