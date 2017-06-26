Молодежь в Беларуси - каждый пятый

В воскресенье в Беларуси отметили День молодежи. Молодыми людьми у нас считаются парни и девушки от 14 лет до 31 года.

Почти каждый пятый житель республики относится к этой категории, сообщает Белстат.



На 1 января 2017 года в Беларуси проживало 1992,5 тыс. человек в возрасте от 14 лет до 31 года.



Наиболее многочисленная возрастная группа среди молодежи – лица в возрасте 25 – 30 лет. Их численность на начало текущего года составила 897,4 тыс. человек, или 45% от общей численности молодежи. Лица в возрасте 20 – 24 лет составляют 553,6 тыс. человек (27,8%), 18 – 19 лет – 180,3 тыс. человек (9,1%), 14 – 17 лет – 361,1 тыс. человек (18,1%).

В 2016 году удельный вес молодежи в численности работников организаций республики составил 22,6%.



В такой важнейшей для республики отрасли экономики, как промышленность, молодежь составляет пятую часть от общей численности работающих в данной отрасли. В сфере IT-технологий – каждый второй работник в возрасте до 31 года. Для молодежи приоритетными также являются такие виды экономической деятельности, как торговля, финансовая деятельность, информация и связь, где удельный вес этой категории лиц в общей численности работающих составляет от 29 до 38%.