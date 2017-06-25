Польские чиновники ратуют за исключение Беловежской пущи из списка ЮНЕСКО

В ходе выступления, которое транслировал телеканал TVN24, Шишко заявил, что лесной массив в 2014 году попал в список ЮНЕСКО в нарушение международного права, сообщает TUT.BY со ссылкой на РИА Новости.

По словам польского министра, после того как пуща была включена в список всемирного природного наследия ЮНЕСКО, на территории заповедника стало невозможно ведение деятельности человека. Возникло требование ограничить использование лесов пущи. При этом, по словам министра, начали гибнуть деревья — их уничтожают болезни и насекомые. Кроме того, невозможность мелиорации, по его мнению, также негативно влияет на фауну пущи.

Шишко рассказал, что видит возможность разрешить ситуацию, внеся Беловежскую пущу в список культурного наследия ЮНЕСКО, исключив ее из списка природного наследия.

Министр убежден, что в отношении пущи имеется юридическое противоречие. «С одной стороны, есть правила ЕС, которые требуют защиты леса, а это требует проведения работ. С другой стороны — правила ЮНЕСКО, которые запрещают любое вмешательство человека», — сказал он.

Беларусь против

Инициативу министра окружающей среды Польши Яна Шишко Sputnik прокомментировал начальник управления биологического и ландшафтного разнообразия Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси Николай Свидинский. По его мнению, изменение нынешнего статуса Беловежской пущи как объекта всемирного природного наследия ЮНЕСКО нежелательно.

Он отметил, что решение о смене статуса пущи распространится и на ее белорусскую часть, а смена статуса заповедника повлечет за собой появление там новых дорог, маршрутов и превращение в будущем пущи в инфраструктурный объект.

«Вопрос статуса объекта всемирного наследия будет рассмотрен на сессии комитета всемирного наследия ЮНЕСКО, которая состоится в Кракове (Польша) 2−12 июля», — рассказал он.

Свидинский также обратил внимание, что к части Беловежской пущи, расположенной на территории Беларуси, никаких претензий нет.

Скандал вокруг Беловежской пущи

Уже больше месяца в Польше бушует скандал из-за вырубки деревьев в Беловежской пуще. Польские власти утверждают, что разрешили спиливать только сухостой и зараженные жуком-короедом деревья. Экологи протестуют и требуют дать реликтовому лесу самостоятельно справиться с естественными процессами обновления массива. По их мнению, власти Польши руководствуются не экологическими, а экономическими мотивами.

16 июня Еврокомиссия открыла производство против Польши в связи с вырубкой деревьев в Беловежской пуще. Она обвинила Польшу в нарушении европейских природоохранных законодательных актов. Согласно правилам, у страны, в отношении которой открыто производство в связи с нарушением законодательства ЕС, есть два месяца на предоставление пояснений. Однако в данном случае ЕК сократила время в связи с тем, что вырубка деревьев может нанести непоправимый ущерб. Если в течение месяца не будет никакого ответа со стороны польского правительства или ответ Варшавы не удовлетворит Брюссель, Еврокомиссия отправит второе напоминание. Следующим этапом производства является судебное разбирательство в Суде Евросоюза, который может наложить на Польшу высокие финансовые санкции.

Беловежская пуща — один из крупнейших и древнейших лесных массивов равнинной Европы. Его территория разделена государственной границей на две части — белорусскую и польскую. Часть территории Беловежской пущи — польский государственный национальный парк — был внесен в Список всемирного наследия ЮНЕСКО еще в 1979 году, а в 1992 году в природоохранную зону была внесена часть белорусского национального парка. В 2014 году в список был внесен единый трансграничный объект.