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В Рейтинге социально прогрессивных стран-2017 Беларусь уступила Украине
25 июня 2017
Беларусь в американском рейтинге Social Progress Index очутилась в седьмом десятке.
По мнению экспертов американской организации Social Progress Imperative, Беларусь в деле социального прогресса заначительно обогнали такие страны как, например, Ямайка, Перу, Колумбия, Малайзия или Албания, пишет Thinktanks.by.
В рамках исследования Social Progress Index, эксперты оценивали страны по таким критериям как: медицина, санитарное состояние, условия жизни, образование, доступ к технологиям, свобода выбора и слова, толерантность и защита прав человека.
В итоге Беларусь в рейтинге оказалась на 65-й позиции. Украина заняла 64-е место, Россия - 67-е.
У остальных наших соседей позиции значительно лучше. Так Польша в индексе социально прогрессивных стран оказалась на 32-й строчке, Латвия - на 34-й, а Литва - на 35-й.
Лидером рейтинга стала Дания. На втором месте расположилась Финляндия, которая в прошлом году была лидером. На третьем месте Исландия и Норвегия.
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