Исследование: украинцы больше всего доверяют Беларуси

Процент доверия к ЕС и Канаде составляет по 56%. Больше всего украинцы не доверяют России (73%). В региональном разрезе на Западе и в Центре в большей степени выражают доверие Канаде и ЕС. Доверие к Беларуси, СНГ, Китаю и России более выражено на Юге и Востоке страны, отмечается в исследовании.

Также социологи затронули тему Минских договоренностей. 56% респондентов отметили, что поверхностно знакомы с их содержанием, треть – не знакомы, только 7% – очень хорошо знают их содержание, 4% – не определились. В большей степени знакомы с Минскими соглашениями жители Востока, городов и мужчины.

При этом почти 30% украинцев считают, что Украине нужно пересмотреть Минские договоренности и подписать новые соглашения, 16% – поддерживают полное выполнение всех поставленных требований, 17% - за выход из переговорного процесса и принятие решений без участия международных посредников, 5% - за другой вариант, треть не определилась по данному вопросу. Полное выполнение требований Минских договоренностей больше поддерживают на Востоке страны. Зато на Западе и в Центре скорее поддерживают пересмотр существующих договоренностей и подписание новых соглашений.

Для 40% опрошенных лично важным является введение безвизового режима с Европейским Союзом, для 55% – не важно, 7% – не определились. По сравнению с данными 2016 года, показатели практически не изменились. Безвизовый режим с ЕС более важен для жителей Западного региона и молодежи, а наименее важным он является для респондентов пенсионного возраста.

Половина опрошенных считает, что Украине следует стать членом Европейского Союза, 12% – Таможенного союза, 28% поддерживают равноудаленность от ЕС и России, каждый десятый – не определился. Вступление в ЕС в большей степени поддерживает на Западе и молодежь. Среди тех, кто выражает недоверие странам Европейского Союза, 15% поддерживают вступление в ЕС, 30% – за Таможенный союз, 45% – поддерживают равноудаленность от ЕС и России.

Почти 60% опрошенных поддерживают ограничение экономических отношений с Россией, около 30% – за их расширение или не сокращение, 15% – не определились. По сравнению с данными 2016 года, несколько увеличилось количество сторонников ограничения отношений с Россией. Больше за сохранение или расширение экономических отношений с Россией выступают жители Востока и Юга, люди старшего возраста.

Почти 40% поддерживают введение визового режима с Россией, половина – не поддерживают, каждый десятый не определился. За последние месяцы несколько выросла поддержка введения визового режима. Больше всего за него выступают жители Запада, жители сел, люди преимущественно молодого возраста.

Относительно решения проблемы на Донбассе, 40% опрошенных поддерживают вариант завершения АТО до полного восстановления украинской власти на всем Донбассе, 13% – за предоставление более широких экономических и гуманитарных полномочий территориям, расположенным в зоне АТО, 18% – за предоставление этим территориям самостоятельности, федеративного статуса края, но оставить в составе Украины. Только 12% – одобряют отделение этих территорий от Украины, 18% – не определились по данному вопросу. Вариант завершения АТО до полного восстановления украинской власти на Донбассе больше всего поддерживают в Центре и на Западе страны, жители сел, молодежь.

Более половины считают, что Украина должна использовать все возможности для возвращения Крыма в состав Украины, четверть считают, что надо смириться с переходом Крыма в состав России, около 20% – не определились. За возвращение Крыма в состав Украины в большей степени выступают на Западе, жители сел и молодежь.

В исследование попала тема запрета российских сайтов в Украине. Почти 60% респондентов не поддерживают запрет российских сайтов в Украине, в частности «Одноклассники», «Вконтакте», «Яндекс», четверть – поддерживают, 20% – не определились. Больше всего поддерживают запрет на Западе, люди с высоким уровнем образования.