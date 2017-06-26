Лукашенко поздравил прокуроров с 95-летием

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил работников и ветеранов органов прокуратуры с профессиональным праздником.

В нынешнем году отмечается 95-летие со дня образования главного надзорного органа Беларуси.

Как отметил белорусский президент, с момента своего создания прокуратура вносит весомый вклад в борьбу с преступностью и коррупцией, координируя деятельность правоохранительных органов, пишет БЕЛТА.

"Благодаря компетентности, объективности и верности служебному долгу прокурорские работники по праву заслужили авторитет в обществе. Они на высоком уровне обеспечивают защиту прав граждан и организаций, а также общественных и государственных интересов", - говорится в поздравлении.

Александр Лукашенко поблагодарил ветеранов органов прокуратуры, жизненный путь, опыт и мудрость которых являются примером беззаветного служения закону на благо народа.

