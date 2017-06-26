МВД: в силу географического положения Беларусь часто служит транзитом для наркотиков

Наркотики поступают через Беларусь с территории стран ЕС в Россию и в обратном направлении.

Как отметил сегодня на пресс-конференции начальник главного управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми МВД Геннадий Казакевич, к сожалению, Беларусь является не только страной наркопотребления, но, в силу своего географического положения, и страной транзита для наркотических средств.



Так, с территории ЕС в Россию и в обратном направлении через нашу страну активно поступают наркотики и психотропы, отметил представитель МВД.

«И это достаточно большой трафик. Только в этом году мы пресекли деятельность 24 каналов таких поступлений наркотических средств. Главным образом это был марокканский гашиш», – сказал Казакевич.

«Так, например, в текущем году был задержан житель Гродно, который в своем автомобиле с территории Польши перевозил более 70 кг гашиша, – рассказал представитель ведомства. – В июне мы также задержали жителей Барановичей, которые перевозили из Польши гашиш в своем автомобиле. Последнее изъятие – это 40 кг. Чтобы было более понятно, 40 кг гашиша в розницу – это 800 тыс. долларов. Перевозили они все это в газовом баллоне, что значительно затрудняло обнаружение таких наркотических средств на границе».

На взгляд Геннадия Казакевича, несмотря в целом на снижение наркопреступности в стране, проблема поступления наркотиков и распространения их на территории Беларуси сегодня не теряет своей актуальности. Так, например, за пять месяцев текущего года на территории страны было изъято более 150 кг наркотических средств и 13 кг психотропных веществ. Как пояснил представитель МВД, это в два раза больше, чем в прошлом году. На взгляд Геннадия Казакевича, это говорит о том, что рынок наркопотребления в стране есть, и на него необходимо влиять.

В свою очередь он отметил, что в последние годы серьезную опасность представляет сбыт наркотиков с использованием сети Интернет.

По словам правоохранителя, в этом году установлено 11 интернет-сайтов, на базе которых функционировали 43 интернет-магазина по продаже наркотиков. На данный момент их деятельность пресечена.

Казакевич обратил внимание, что бороться с наркопрестпуностью помогают специализированные подразделения интернет-разведки в системе наркоконтроля МВД Беларуси.