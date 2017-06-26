В Минобороны объяснили инцидент с танком плохой погодой
Общество
26 июня 2017
АА
В Министерстве обороны Беларуси прокомментировали инцидент, произошедший на проспекте Независимости во время репетиции парада.
onliner.by
Напомним, ДТП произошло на проспекте Независимости в Минске во время первой репетиции парада: танк Т-72Б ушел в занос, врезался в дерево и снес фонарный столб.
Известно, что в результате происшествия никто не пострадал, а сам танк получил незначительные повреждения.
В Минобороны сегодня выступили с заявлением о причинах аварии. Главной причиной случившегося пресс-секретарь главного управления идеологической работы Министерства обороны, полковник назвал сложные погодные условия – проливной дождь, мокрый асфальт.
Макаров объяснил, что приняты всевозможные меры во избежание подобных случаев в будущем: проведены дополнительные инструктажи и специальные занятия ответственных людей.
Также он сообщил, что проверка по данному делу еще идет. Согласно ее результатам будут приняты соответствующие меры. В министерстве добавили, что танк не будет принимать участие в параде.
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