На 29 июня в Беларуси объявлено штормовое предупреждение
27 июня 2017
По прогнозам Гидромета, днем 29 июня на большей части Беларуси ожидается повышение температуры воздуха до +30 +34, по югу местами +36. Кроме того, возможен сильный шквалистый ветер, во многих районах – до 15-20 м/с.
фото: 24tv.pro
МЧС Беларуси предупредило о неблагоприятных погодных условиях в предстоящий четверг. Объявлено штормовое предупреждение.
Специалисты предупреждают, что в такую погоду особенно уязвимы люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями, дети и пожилые люди Рекомендовано как можно меньше находиться под прямыми солнечными лучами. Особенно следует избегать активного солнца с 12 до 16 часов. В такие дни нужно употреблять больше жидкости, не заниматься активным спортом, желательно отменить длительные поездки на автомобиле.
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