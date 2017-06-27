На 29 июня в Беларуси объявлено штормовое предупреждение

По прогнозам Гидромета, днем 29 июня на большей части Беларуси ожидается повышение температуры воздуха до +30 +34, по югу местами +36. Кроме того, возможен сильный шквалистый ветер, во многих районах – до 15-20 м/с.

МЧС Беларуси предупредило о неблагоприятных погодных условиях в предстоящий четверг. Объявлено штормовое предупреждение.

Специалисты предупреждают, что в такую погоду особенно уязвимы люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями, дети и пожилые люди Рекомендовано как можно меньше находиться под прямыми солнечными лучами. Особенно следует избегать активного солнца с 12 до 16 часов. В такие дни нужно употреблять больше жидкости, не заниматься активным спортом, желательно отменить длительные поездки на автомобиле.