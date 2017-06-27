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Черный риэлтор из Беларуси задержан в Москве

Общество

27 июня 2017

АА

По оперативным данным белорусской стороны, он возглавлял организованную группу, причастную к незаконному завладению квартирами социально незащищенных категорий граждан. В деле фигурирует 70 фактов афер с недвижимостью.

Черный риэлтор из Беларуси задержан в Москве

фото: Echo.rde.ru

Уголовное дело было возбуждено в феврале 2015 года ГСУ Центрального аппарата СК Беларуси. Лидера организованной группы объявили в межгосударственный розыск.

Как сообщили в МВД России, 50-летний мошенник скрывался  в Москве и вел конспиративный образ жизни. Он прервал все прежние связи, включая родственные, полностью сменил круг общения. Часто менял адреса проживания и номера телефонов. Правоохранители установили его адрес и в результате спецоперации, проведенной при силовой поддержке СОБР «Рысь» Росгвардии, лидер преступной группы был задержан и заключен под стражу.

В данный момент решается вопрос о его этапировании в Беларусь. 

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