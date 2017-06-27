Черный риэлтор из Беларуси задержан в Москве

По оперативным данным белорусской стороны, он возглавлял организованную группу, причастную к незаконному завладению квартирами социально незащищенных категорий граждан. В деле фигурирует 70 фактов афер с недвижимостью.
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Уголовное дело было возбуждено в феврале 2015 года ГСУ Центрального аппарата СК Беларуси. Лидера организованной группы объявили в межгосударственный розыск.
Как сообщили в МВД России, 50-летний мошенник скрывался в Москве и вел конспиративный образ жизни. Он прервал все прежние связи, включая родственные, полностью сменил круг общения. Часто менял адреса проживания и номера телефонов. Правоохранители установили его адрес и в результате спецоперации, проведенной при силовой поддержке СОБР «Рысь» Росгвардии, лидер преступной группы был задержан и заключен под стражу.
В данный момент решается вопрос о его этапировании в Беларусь.
По прогнозам Гидромета, днем 29 июня на большей части Беларуси ожидается повышение температуры воздуха до +30 +34, по югу местами +36. Кроме того, возможен сильный шквалистый ветер, во многих районах – до 15-20 м/с.
Ситуация с детскими садами в Минске сложилась такая, что Белорусскому телевидению уже пора сделать и пустить в прокат социальный ролик, просвещающий родителей, как надо устраивать детей в детские сады: "Заплати на лапу и спи спокойно".
На Нововоронежской АЭС завершилась производственная практика студентов IV курса БНТУ. В течение двух недель будущие атомщики знакомились с особенностями эксплуатации атомных энергоблоков с реакторами ВВЭР.