Директор Минского зоопарка и его жена задержаны за торговлю редкими животными
Общество
27 июня 2017
АА
Налево «ушли» восточносибирская рысь, восточный колобус, генетта, три особи боливийских мирикини. При этом подчиненным заставляли делать фиктивные документы о смерти животных.
Подробности расследуемого уголовного дела рассказала официальный представитель Следственного комитета Юлия Гончарова в эфире "Альфа-радио", сообщает БЕЛТА.
Ранее было установлено, что, используя служебные полномочия в корыстных целях, директор зоопарка организовал вывоз щенков гиеновидных собак из Минского зоопарка в Брестскую область для продажи.
В ходе расследования выяснилось, что он действовал вместе с женой - она работала в зоопарке начальником зоотехнического отдела. Как установили следователи, случай с продажей гиеновидных собак не был единственным. Так, с территории зоопарка "исчезли" восточносибирская рысь, восточный колобус, генетта, три особи боливийских мирикини. При этом подчиненным давали поручение сделать фиктивные документы о смерти животных. Директор зоопарка и его жена остаются под стражей, их подозревают в хищении путем злоупотребления служебными полномочиями. Расследование продолжается.
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