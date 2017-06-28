С 1 июля в Беларуси запрещается распространение СМИ без возрастной маркировки
Общество
ЕЖЕДНЕВНИК,
28 июня 2017
АА
С 1 июля 2017 года на территории Беларуси запрещено распространение СМИ без соответствующей возрастной маркировки, которая оградит детей от вредной информации.
27 июня 2017 года в Министерстве информации состоялось заседание общественно-консультативного (экспертного) совета по развитию предпринимательства, на котором обсуждался вопрос о вступлении в силу поправок, внесенных в Закон «О средствах массовой информации» и Закон «Об издательском деле в Республике Беларусь» по вопросам защиты детей от информации, которая может причинить вред их здоровью и развитию, и рассмотрении наиболее часто задаваемых и проблемных вопросов, связанных с присвоением знака возрастной категории средствам массовой информации и печатным изданиям, сообщила пресс-служба Мининформации.
По итогам состоявшегося заседания информируем, что с 1 июля 2017 года вступают в силу поправки в Законы «О средствах массовой информации» и «Об издательском деле в Республике Беларусь» по вопросам защиты детей от информации, которая может причинить вред их здоровью и развитию.
В этой связи Министерство информации обращает внимание всех издателей и распространителей печатных изданий, юридических лиц, на которые возложены функции редакции средств массовой информации и распространителей средств массовой информации, что с 1 июля 2017 года запрещается распространение на территории Беларуси продукции СМИ, в том числе продукции иностранных СМИ, а также печатных изданий, в том числе, выпущенных за пределами территории Беларуси, без знака возрастной категории.
Вместе с тем, вышеназванными законами определены виды продукции средств массовой информации и виды печатных изданий, распространение которых допускается без присвоения знака возрастной категории.
В сфере массовой информации к ним относятся: теле- и радиопередачи, транслируемые в прямом эфире; теле- и радиопередачи информационно-аналитического, информационного, культурно-просветительного, спортивного и духовно-просветительного характера; иностранные теле- и радиопрограммы, распространяемые на территории Беларуси без изменения формы или содержания; печатные средства массовой информации, специализирующиеся на распространении информацииобщеполитического, научного, производственно-практического, нормативного производственно-практического, массово-политического, официального, духовно-просветительного, справочного, культурно-просветительного, реферативного и статистического характера; информационные сообщения и (или) материалы, распространяемые через глобальную компьютерную сеть интернет.
В сфере печатных изданий к ним относятся:ведомственные печатные издания; печатные издания, имеющие значительную историческую, художественную и (или) иную ценность для общества; печатные издания официального, научного, производственно-практического, массово-политического, информационного, духовно-просветительного и рекламного характера, а также учебные издания, официально утвержденные или допущенные в качестве соответствующего вида учебного издания Министерством образования.
Кроме того, не подлежат маркировке печатные средства массовой информации и печатные издания, выпущенные в свет до 1 июля 2017 года, то есть до вступления в силу Закона.
Маркировку продукции средств массовой информации и печатных изданий, произведенных в Беларуси, обязаны осуществлять соответственно юридические лица, на которые возложены функции редакции средств массовой информации и издатели печатных изданий.
Для распространения на территории Беларуси продукции иностранных печатных СМИ, а также печатных изданий, выпущенных за пределами Беларуси, не имеющих знака возрастной категории, распространители данной продукции вправе самостоятельно присвоить ей такой знак.
Информационной продукции присваиваются такие знаки возрастной категории, как 0+ – без возрастных ограничений (универсальная); 6+ – предназначена для лиц, достигших 6 лет; 12+ – предназначена для лиц, достигших 12 лет; 16+ – предназначена для лиц, достигших 16 лет; 18+ – предназначена для лиц, достигших 18 лет.
Порядок присвоения знака возрастной категории и критерии определения возрастной категории детей, среди которых допускается распространение информационной продукции, определяются постановлением Совета министров от 25 октября 2016 года №871.
Порядок присвоения информационной продукции знака возрастной категории зависит от ее вида.
Для информационных ресурсов, размещенных в глобальной компьютерной сети интернет, законодательством предусмотрен добровольный порядок их маркировки. Если владельцем информационного ресурса будет принято решение промаркировать свой интернет-сайт, то знак возрастной категории должен быть размещен на главной странице интернет-сайта или в ином удобном для обозрения месте, быть отчетливо различимым и ясно видимым. При этом он должен соответствовать самой старшей возрастной категории информационного сообщения и (или) материала, распространяемого на данном информационном ресурсе.
Что касается технических ограничений доступа детей к сайтам, содержащим информацию, которая может причинить вред здоровью и развитию детей, то такие ограничения в виде административных, организационных мер, программно-аппаратных и программных средств, позволяющих не допускать распространения среди детей такой информации, обязаны применять собственники компьютерных клубов, интернет-кафе, иных мест, в которых обеспечивается коллективный доступ пользователей к глобальной компьютерной сети интернет, учреждения образования.
Кроме того, обеспечение защиты детей от информации может быть реализовано и родителями (опекунами, попечителями) посредством заключения с поставщиками интернет-услуг договора на оказание услуг по ограничению доступа к информации в глобальной компьютерной сети интернет либо путем применения организационных мер, программно-аппаратных и программных средств.
Несмотря на то, что для владельца интернет-ресурса маркировка является правом, а не обязанностью, наличие доброй воли владельцев на осуществление маркировки всех сайтов, находящихся в национальном сегменте сети интернет, будет позитивно воспринято в обществе. Полагаем, что добросовестные владельцы информационных ресурсов сами должны быть заинтересованы в ограждении детей от информации, которая может причинить вред их здоровью и развитию.
Законы «О средствах массовой информации» и «Об издательском деле в Республики Беларусь» также дополнены нормами, предусматривающими ответственность за несоблюдение требований по маркировке продукции, в виде письменного предупреждения для редакций СМИ и распространителей продукции иностранных СМИ, и в виде приостановления действия свидетельства о государственной регистрации – для издателей и распространителей печатных изданий.
В целях координации деятельности, направленной на защиту детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию, одновременно со вступлением в силу вышеизложенных новаций начнет свою работу и Общественно-консультативный совет по защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию, возглавляемый Министром информации Лилией Ананич.
Предназначение маркировки продукции в предупреждении родителей и иных лиц, ответственных за воспитание детей, о содержании информационной продукции и возможном ее негативном воздействии на детей. В свою очередь, эти лица обязаны научить детей правильно воспринимать и оценивать информацию, а также принять все возможные меры по ограждению ребенка от информации, которая может причинить вред его здоровью и развитию. Форму и способы реализации данных ограничений родители выбирают самостоятельно.
Реализация принятых в законодательство поправок позволит сформировать правильное отношение общества к данной проблематике и растить здоровое молодое поколение, отмечает Министерство информации.
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