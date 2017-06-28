Таможенники конфисковали у минского ипэшника парфюмированную воду на сумму 200 тыс. рублей
Общество
ЕЖЕДНЕВНИК,
28 июня 2017
АА
Товар, прибывший для предпринимателя из ОАЭ, не был задекларирован.
Сотрудники Минской региональной таможни в пункте таможенного оформления «Колядичи» пресекли попытку недекларирования парфюмированной воды известного бренда на сумму более 200 тыс. белорусских рублей, сообщает пресс-служба Таможенного комитета.
Парфюмированная вода в ассортименте перемещалась в железнодорожном контейнере из ОАЭ в адрес минского индивидуального предпринимателя. В результате проведения таможенного досмотра обнаружено около 3 тыс. единиц незаявленной парфюмированной воды известной торговой марки. Таким образом, субъект хозяйствования пытался сэкономить на таможенных платежах более 55 тыс. белорусских рублей.
Поскольку фактическое количество, наименование и стоимость парфюмерии не соответствовали заявленным в документах сведениям, товар предварительной оценочной стоимостью более 200 тыс. белорусских рублей был изъят.
По данному факту сотрудниками Минской региональной таможней начат административный процесс в соответствии с ч. 1 статьи 14.5 КоАП РБ. Материалы дела направлены в суд.
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