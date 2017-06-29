В Беларуси создана межведомственная рабочая группа по защите детей
Общество
ЕЖЕДНЕВНИК,
29 июня 2017
АА
Распоряжением премьер-министра Беларуси от 28 июня 2017 года №234р создана межведомственная группа для координации осуществления постоянного мониторинга ситуации по защите детей в неблагополучных семьях.
Как сообщила пресс-служба Совмина, рабочая группа займется мониторингом ситуации на местах по выполнению Декрета № 18 ”О дополнительных мерах по государственной защите детей в неблагополучных семьях“. Руководителем межведомственной группы назначена заместитель Министра образования Раиса Сидоренко.
Согласно распоряжению, межведомственной группе до 1 августа 2017 года определить порядок осуществления мониторинга облисполкомами и Минским горисполкомом, обеспечивающими в соответствии с пунктом 28 Декрета №18 контроль за его выполнением.
Также необходимо ежегодно до 5 февраля представлять в установленном порядке в Совет министров информацию о результатах мониторинга с внесением при необходимости предложений о совершенствовании механизма защиты прав и законных интересов детей в неблагополучных семьях.Облисполкомам и Минскому горисполкому поручено ежегодно до 1 июля и до 1 декабря представлять в Министерство образования информацию о результатах мониторинга для рассмотрения на заседании межведомственной группы, названной в пункте 1 настоящего распоряжения, с внесением предложений о совершенствовании механизма защиты прав и законных интересов детей в неблагополучных семьях с учетом практики применения Декрета №18. Кроме того, необходимо обеспечивать оперативное принятие мер по устранению недостатков, выявляемых в ходе мониторинга.
Координация работы по выполнению настоящего распоряжения возложена на заместителя премьер-министра Василия Жарко.
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