Глава СК не исключил освобождения бизнесмена Виталия Арбузова из-под стражи

Однако прежде, по словам Ивана Носкевича, должна быть определена сумма ущерба и приняты меры к ее возмещению.

«В настоящий момент он находится под стражей. Для того, чтобы принять решение об изменении меры пресечения, в первую очередь, необходимо точно определить сумму нанесенного ущерба и принять меры к его возмещению. На данный момент сумма устанавливается. При этом я не исключаю такой возможности [изменении меры пресечения]. Если люди принимают все возможные меры к возмещению ущерба по делам экономической направленности, то содержание их под стражей, поверьте, это не самоцель Следственного комитета», – отметил руководитель СК на встрече с журналистами.

Совладелец холдинга Fenox Global Group и венчурного фонда Fenox Venture Capital Виталий Арбузов был задержан в апреле этого года по подозрению в неуплате налогов.

Арбузов, № 11 в топ-200 самых влиятельных белорусских бизнесменов по версии «Ежедневника», является председателем совета директоров Fenox Global Group, председателем совета директоров Fenox Venture Capital. В холдинг Fenox входят, в частности, Fenox Automative Сomponents (производство и дистрибуция автокомпонентов), Fenox Retail (сеть продовольственных магазинов Preston), Fenox Construction (инвестиции в недвижимость).