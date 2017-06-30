Минераловоз «Беларуськалия» задействовали для контрабанды белорусских сигарет в Литву
Общество
ЕЖЕДНЕВНИК,
30 июня 2017
АА
В результате проверки прибывшего в Клайпеду состава с калийными удобрениями, предназначенными для Венесуэлы, литовские пограничники и представители береговой охраны Департамента криминальной разведки обнаружили крупную партию сигарет Fest.
VSAT
Как сообщает Alfa.lt, правоохранители действовали на основе «предварительной информации», проверив следовавший по маршруту Кена-Клайпеда состав. После проверки 63 вагонов, принадлежащих «Беларуськалию», оказалось, что один из них загружен коробками сигарет, завернутыми в полиэтиленовую пленку.
При изучении груза, выяснилось, что вместе с удобрениями в Литву прибыло 100 ящиков сигарет Fest с белорусскими акцизными марками. Стоимость партии составляет 124 тыс. евро.
Считается, что товары были предназначены для литовского черного рынка.
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