Минераловоз «Беларуськалия» задействовали для контрабанды белорусских сигарет в Литву

В результате проверки прибывшего в Клайпеду состава с калийными удобрениями, предназначенными для Венесуэлы, литовские пограничники и представители береговой охраны Департамента криминальной разведки обнаружили крупную партию сигарет Fest.

Как сообщает Alfa.lt, правоохранители действовали на основе «предварительной информации», проверив следовавший по маршруту Кена-Клайпеда состав. После проверки 63 вагонов, принадлежащих «Беларуськалию», оказалось, что один из них загружен коробками сигарет, завернутыми в полиэтиленовую пленку.

При изучении груза, выяснилось, что вместе с удобрениями в Литву прибыло 100 ящиков сигарет Fest с белорусскими акцизными марками. Стоимость партии составляет 124 тыс. евро.

Считается, что товары были предназначены для литовского черного рынка.