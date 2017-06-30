Рекордный подоходный налог в казну Минска уплатил Виктор Прокопеня
Общество
30 июня 2017
АА
Сумма составила 1,4 миллиона долларов, за что ИТ-бизнесмен удостоился благодарственного письма из налоговой.
фото: Probusiness.by
Самый большой доход за 2016 год, который задекларировали минчане, составил 27,9 миллиона рублей (больше 14,4 миллиона долларов по сегодняшнему курсу). Вторую строчку по этому показателю занял житель столицы с суммой в 21,4 миллиона рублей (почти 11,1 миллиона долларов), сообщили TUT.BY в инспекции по налогам и сбора по городу Минску. Оба жителя Минска получили солидные доходы из-за границы.
При этом еще один минчанин заплатил самый большой подоходный налог — 2,7 миллиона рублей (более 1,4 миллиона долларов). Для сравнения: за 2015 год рекорд по налогу составил 295 тысяч долларов, а за 2014 год — 350 тысяч долларов.
Чем занимается лидер по начисленному подоходному налогу за прошлый год, ИМНС не сообщила.
Однако известный белорусский бизнесмен Виктор Прокопеня у себя на странице в Facebook сообщил, что плательщиком-рекордсменом является он.
При этом проверка МНС подтвердила, что налог уплачен со всех доходов бизнесмена, а сам он получил от МНС благодарственное письмо.
Всего в текущем году в налоговые органы Минска представили налоговые декларации (расчеты) по подоходному налогу с физических лиц около 11 000 человек. По сравнению с аналогичным периодом предыдущего года количество принятых деклараций существенно не изменилось, уточнили в ИНМС по Минску.
В основном физлица предоставляли налоговые декларации из-за получения доходов за границей или из-за границы, доходов от продажи имущества (автомобилей, недвижимости, иного имущества), доходов от сдачи внаем помещений.
— На основании представленных налоговых деклараций налоговыми органами Минска исчислено и предъявлено к уплате в бюджет более 26 миллионов рублей подоходного налога, — отметили в ИНМС по Минску.
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