В Беларуси усилили защиту беженцев

Внесены изменения в порядок предоставления иностранным гражданам и лицам без гражданства статуса беженца, дополнительной и временной защиты в Беларуси.
Это предусмотрено постановлением Совета министров от 28 июня 2017 года №490, который вносит изменения и дополнения в постановление Совмина от 14 апреля 2009 года №461 "Вопросы предоставления иностранным гражданам и лицам без гражданства статуса беженца, дополнительной и временной защиты в Республике Беларусь".
Документом уточнены категории граждан, которым не предоставляется единовременная и дополнительная денежная помощь. К ним относятся иностранцы, задержанные за нарушение правил пребывания в Беларуси или правил транзитного проезда (транзита) через территорию страны либо задержанные для обеспечения исполнения решения о высылке из Беларуси в принудительном порядке или административного взыскания в виде депортации и ходатайствующие о защите. То же самое касается иностранцев, задержанных либо к которым применена мера пресечения в виде заключения под стражу, домашнего ареста на основании решения об исполнении просьбы органа иностранного государства, компетентного принимать решения по вопросам оказания международной правовой помощи по уголовным делам, либо в связи с нахождением в международном розыске в целях выдачи и ходатайствующим о защите.
Не предоставляется единовременная и дополнительная денежная помощь иностранцам, отбывающим наказание в виде ареста или лишения свободы и ходатайствующим о защите. Кроме того, правовым актом утверждены в новой редакции правила пребывания в Беларуси иностранных граждан и лиц без гражданства, ходатайствующих о предоставлении статуса беженца или дополнительной защиты в Беларуси, и иностранных граждан и лиц без гражданства, которым предоставлен статус беженца или дополнительная защита.
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