В расследовании громкого убийства бизнесмена под Березино нет подвижек

«К сожалению, здесь похвастаться нечем: пока по этому делу нет серьезного продвижения. Отрабатывается ряд версий, создана следственная группа из опытных следователей центрального аппарата, но пока нам не удалось раскрыть это преступление. Мы, конечно, продолжаем работу по делу».

Дерзкое преступление было совершено в сентябре прошлого года. Местный бизнесмен был застрелен, его автомобиль Audi Q5 сожжен.