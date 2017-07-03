На текущей неделе ожидается холодная и дождливая погода
Общество
03 июля 2017
АА
Прохладная и дождливая погода сохранится в Беларуси на этой неделе. Теплеть начнет лишь в воскресенье.
Как сообщил начальник службы гидрометеорологических прогнозов Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды Дмитрий Рябов, наиболее дождливой будет первая половина недели, скажется влияние фронтальных разделов, смещающихся с Балтийского моря, пишет БЕЛТА.
Во вторник, 4 июля, ночью будет преимущественно без осадков, днем на большей части территории республики пройдут дожди, в отдельных районах грозы. Ночью будет 6-12 градусов тепла, местами 4-5 градусов выше нуля, днем 15-21 градус тепла, в южных районах - до 24 со знаком плюс.
В среду, 5 июля, на большей части территории страны прогнозируются кратковременные дожди, днем возможны грозы. Днем в отдельных районах страны ожидается усиление ветра порывами до 15-18 м/с. Температура ночью составит 6-12 градусов тепла, днем - 14-21 со знаком плюс. Далее с ростом атмосферного давления дождей станет меньше. Кратковременные дожди пройдут лишь в отдельных районах республики, днем возможны грозы.
В четверг, 6 июля, ночью будет 5-11 градусов тепла, днем - плюс 13-20.
В пятницу, 7 июля, ночью прогнозируется 4-11 градусов выше нуля, днем - 14-21 со знаком плюс.
В субботу, 8 июля, ночью ожидается 6-13 градусов тепла, днем - плюс 16-23.
В воскресенье, 9 июля, начнет постепенно теплеть: ночью будет 7-14 градусов тепла, днем - плюс 18-24, по юго-западу - до 27 градусов тепла. В отдельных районах республики пройдут кратковременные дожди, возможны грозы.
Подходы по формированию Секторальной рамки квалификаций сферы оценочной деятельности рассмотрены на заседании Экспертно-консультативного совета (ЭКС) по оценочной деятельности при Государственном комитете по имуществу.
В результате проверки прибывшего в Клайпеду состава с калийными удобрениями, предназначенными для Венесуэлы, литовские пограничники и представители береговой охраны Департамента криминальной разведки обнаружили крупную партию сигарет Fest.
Гродненским межрайонным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело в отношении 29-летнего неработающего жителя Гродненского района Вячеслава Сеньковца, подозреваемого в мошенничестве (ч. 1 ст. 209 Уголовного кодекса Беларуси).
Распоряжением премьер-министра Беларуси от 28 июня 2017 года №234р создана межведомственная группа для координации осуществления постоянного мониторинга ситуации по защите детей в неблагополучных семьях.
Министерство архитектуры и строительства упростит для УКСов и других государственных застройщиков вхождение на рынок долевого строительства. Им теперь можно будет строить, не вкладывая собственные средства.
Подходы по формированию Секторальной рамки квалификаций сферы оценочной деятельности рассмотрены на заседании Экспертно-консультативного совета (ЭКС) по оценочной деятельности при Государственном комитете по имуществу.
Мальдивы уже давно стали синонимом роскоши, люкса и красивой жизни. Зачитываясь отзывами побывавших на этих райских курортах, ты словишь себя на мысли, что готов душу дьяволу продать за пару-тройку дней на лазурных берегах Индийского океана!