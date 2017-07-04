«На понятном языке» - МНС создаст мобильное приложение для физлиц
Общество
04 июля 2017
АА
Министерство по налогам и сборам Беларуси в октябре запустит в тестовом режиме мобильное приложение для физлиц.
фото: Securenews.ru
Об этом сообщил министр по налогам и сборам Сергей Наливайко во время онлайн-конференции на сайте БЕЛТА.
"Рассчитываем, что в мобильном приложении будут все необходимые функции, для того чтобы физлицу на простом, понятном языке взаимодействовать с налоговой службой: получить ответы на вопросы, записаться на прием, провести платежи. Стоит задача, чтобы проведение платежей не было трудоемким и осуществлялось в два-три клика. Мы понимаем, что если это будет сложно сделать, то приложение не будет востребовано", - сказал Сергей Наливайко.
По его словам, в мобильном приложении планируется предусмотреть возможность выбора системы налогообложения для субъекта хозяйствования. Например, представитель малого бизнеса сможет при помощи приложения, введя определенные показатели, выбрать наиболее выгодную для него систему налогообложения - упрощенную либо по общеустановленному порядку.
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