С 1 октября белорусам поднадобятся пропуска для въезда в погранзону со стороны РФ
Общество
04 июля 2017
АА
С 1 октября белорусам, чтобы попасть в приграничную зону со стороны России, нужно будет получить специальный пропуск. Документ выдается на год.
фото: tut.by
3 июля на сайте Федерального портала проектов нормативных правовых актов был опубликован проект указана, который касается новых правил режима в пограничной зоне России, сообщает TUT.BY.
В документе сказано, что новшества касаются пятикилометровой пограничной зоны на границе Беларуси и России и вступают в силу с 1 октября 2017 года. С этой даты белорусы будут въезжать в погранзону по специальному пропуску и документу, удостоверяющему личность. Продолжительность пребывания будет указана в пропуске, кроме того, человек может находиться только в том месте, которое помечено в документе. То есть, он не имеет право отклониться от маршрута.
Если белорусский автомобиль следует транзитом через границу РФ, то будет разрешена вынужденная остановка, чтобы водитель мог сходить в кафе или заправить авто.
Как только правила вступят в законную силу, белорус уже не сможет просто так съездить в гости к родственникам, живущим в пограничной зоне РФ. Для начала ему необходимо будет добраться до Смоленска (около 50 километров от границы — Прим. TUT.BY), написать заявление на пропуск в ФСБ или оставить заполненный бланк на ближайшем пограничном пункте. Но за самим пропуском придется уже ехать в Смоленск.
«При невозможности своевременно покинуть пределы пограничной зоны вследствие обстоятельств непреодолимой силы допускается пребывание граждан в пределах мест их временного пребывания до окончания указанных обстоятельств при условии уведомления о таких обстоятельствах пограничного органа или ближайшего подразделения пограничного органа, документального и иного достоверного их подтверждения», — говорится в документе.
Пограничная зона на границе двух стран (с российской стороны) была создана 7 февраля этого года.
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