До 220 рублей могут заработать дети за смену в трудовых лагерях

В последние пять лет большую популярность приобрели летние лагеря труда и отдыха

В летних лагерях труда и отдыха дети зарабатывают 100-220 белорусских рублей, поделилась информацией с БЕЛТА консультант управления социальной, воспитательной и идеологической работы Министерства образования Беларуси Лариса Емельянчик.

По ее словам, в последние пять лет большую популярность приобрели летние лагеря труда и отдыха. Таких лагерей с дневным и круглосуточным пребыванием по итогам первых двух летних месяцев работало 940.

«В лагерях труда и отдыха дети зарабатывают 100-220 рублей за смену. Это существенное подспорье для семейного бюджета. В лагерях этой категории отдыхали, трудились и оздоравливались около 15 тысяч детей, - сказала Лариса Емельянчик.

Начальник отдела по взаимодействию с органами госуправления и методической работе Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения Алексей Желенков отметил, что в трудовых лагерях уже оздоровлено 92% детей от запланированного.

«В последние годы интерес и востребованность лагерей этой категории резко возросли. Заполняемость трудовых лагерей всегда находится на высоком уровне», - подчеркнул Алексей Желенков.